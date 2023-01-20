Кемеровских автовладельцев попросили временно не парковать машины на Южном

Фото: администрация г. Кемерово

Администрация Кемерова попросила автовладельцев временно не парковать машины на Южном в связи с уборкой снега.

Сегодня с 13.00 и до 18.00 в микрорайоне будут работать мобильные бригады по расчистке парковочных карманов. Водителям не стоит оставлять машины по следующим адресам: улица Патриотов (от дома 32 до дома 34), улица Двужильного (в районе дома № 30 и до проезда к улицы Дружбы; в районе дома № 26В и до проезда к улице Космической), а также улица Космическая (до улицы Двужильного, 10 и до улицы Дружбы).

На месте будет работать эвакуатор.