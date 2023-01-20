За пять дней в Кемерове выпала декадная норма осадков

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове за последние пять дней выпала декадная норма осадков (11 мм). Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В середине января снег в Кузбассе почти не прекращается. За вторую декаду января в Кемерове выпала практически половина месячной климатической нормы осадков. Заметно изменилась и высота снега: если на 11 января по данным метеостанции Новостройка она составляла 38 см, на утро 20 января - уже 50 см. Больше всего замело юг области - в Таштаголе на данный момент высота снега составляет 118 см.

На выходных в Кузбассе ожидается похолодание, а с понедельника снова потеплеет и пойдет снег.