Аграрии Кузбасса активно подключаются к цифровым платформам РСХБ

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Спустя два года после запуска уникальная цифровая экосистема Свое значительно выросла. Сегодня в нее входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Свое Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Свое Родное, платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис для покупки агротуров Свое За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Свое Жилье и Свое Село.

Наибольшим спросом у фермеров Кузбасса пользуются платформы Свое Фермерство и Свое Родное: на сегодняшний день 51 производитель представляют продукцию на платформе Свое Фермерство, 97 фермеров предлагают продукты на маркетплейсе Свое Родное. Всего на обеих платформах представлено более 1690 товаров от кузбасских производителей и переработчиков в различных категориях.

Платформой «Я в Агро» набор цифровых сервисов Россельхозбанка пополнился в 2022 году. Это первая в России цифровая платформа, которая объединяет всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в агросекторе. На платформе представлено более 11 тыс. вакансий, 124 вакансии из них - от сельхозпредприятий Кемеровской области. Помимо предложений о работе, подработке и стажировках в сельском хозяйстве, на «Я в Агро» можно найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, а также информацию о получении второго высшего образования.

РСХБ также наращивает масштаб присутствия на рынке туристических услуг своего уникального продукта - платформы для бронирования агротуров Свое За городом. Сейчас на площадке представлено около 900 туров.

- Все проекты Россельхозбанка открыты для новых участников. К концу 2022 года количество активных пользователей экосистемы Свое превысило 3 млн человек. У каждой платформы своя задача и аудитория, но общая цель - перевести в удобное онлайн-пространство взаимодействие между бизнесом и людьми, - отметил и. о. директора Кемеровского филиал Сергей Баженов.

Партнерский материал.

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