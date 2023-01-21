Главы Березовского и Осинников рассказали о результатах и планах по модернизации городов

Фото: АПК.

Главы кузбасских городов Березовский и Осинники провели встречу с губернатором, на которой рассказали о планах по улучшению населенных пунктов и о уже проделанной работе.

Игорь Романов, глава Осинников, рассказал жителям о благоустройстве города. Так, в прошлом году сделали для молодежи современную скейт-зону не только в городе, но и в поселке Тайжин. На улицах округа заменили старые светильники на новые, энергосберегающие. В двух школах открыли «Точки роста». В образовательных учреждениях обновили крышу. Установили памятник Степану Торбокову - шорскому поэту-сказителю. Также обновили дороги и пешие тротуары, на улучшение которых ушло больше 100 миллионов рублей. Ремонтные работы автодорог будут продолжаться и в следующем году.

Также в следующем году запланированы сдача нового детского садика, школы и двух жилых многоэтажек, ремонт Тайжинских школ № 33 и № 35, городских детских садиков, Лицея № 36, школы-интерната и Дома детского творчества, а также улучшение площадки для сдачи ГТО на СК «Шахтер». Плюс ко всему, в планах запустить проект по переработке масличных культур.

Фото: АПК.

В Березовском же, как поделилась глава Светлана Щегербаева, за прошлый год открыли новую поликлинику, отремонтировали школу № 1, улучшили сквер Ветеранов и бывший мини-рынок. В школах и лицеях тоже открыли «Точки роста», сделали новые кабинеты и завезли современное оборудование. В поселке шахты «Южная» запустили водовод, там же облагородили место в районе улицы Лужбина и сделали воркаут-площадку, а в следующем году в этом поселке и еще в поселке шахт «Березовская» откроют новые амбулатории. Как и в Осинниках, в Березовском отремонтировали дороги, и в предстоящем году ремонт ждет мосты через реки Шурап и Каменушка.

В 2023 году обустроят площадку для дрессировки собак, построят новый спорткомплекс с бассейном, отремонтируют школу № 16 и пространство по улице Волкова.