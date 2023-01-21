Кемеровчанке выписали штраф в 50 тысяч за стрельбу в воздух

ГУ МВД по Кузбассу сообщает об инциденте, связанном со стрельбой в жилом районе.

Во время проверки средств массовой информации и соцсетей, сотрудники полиции наткнулись на видео, на котором некая девушка стреляет из пистолета - ни в какую-либо цель, а просто в воздух. Ею оказалась 25-летняя жительница Кемерова, которая решила снять эффектное видео, пока гуляла с родственником.

Несмотря на то, что изъятый пистолет был заряжен холостыми патронами, стрелять даже из него в неположенных местах нельзя - по статье 20.13 КоАП. Делать это можно только в специальных местах для стрельбищ или в тире. По статье девушке грозит штраф до 50 тысяч рублей, конфискация оружия и лишение права приобретать, хранить и носить новое в течение трех лет.