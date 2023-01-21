Через два дня в Кузбасс прибудет зажженный в Якутии огонь спортивных игр «Дети Азии»

Фото: АПК.

Сегодня, 21 января, в Якутии прошла церемония зажжения огня II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Факел эстафеты огня прибудет в Кузбасс 24 января.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что открытие Игр, символично связано с Годом детей, который объявили в нашей области. Эти соревнования могут стать для многих ребят началом спортивной деятельности. А для Кузбасса это еще дополнительный повод представить отстроенные спортивные объекты.

- Сегодня важнейшее событие - зажжение огня эстафеты. Это дань уважения спортивным традициям, символ единения и дружбы, - сказал губернатор.

Фото: АПК.

То, что «Дети Азии» открывают возможности к покорению спортивных высот, отметил и глава Якутии Айсен Николаев. Церемония зажжение факела камнями с Ленских столбов прошла в священном месте, а старейшина благословил огонь.

Факел с огнем Игр будет в Кузбассе с 24 по 25 января, его пронесут по Новокузнецку, Таштагольскому району, Междуреченску и Кемерову, где он и останется - в Ледовом дворце «Кузбасс».