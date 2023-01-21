Авиарейс из Новокузнецка в Москву задержался на сутки

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 20 января, из Новокузнецкого аэропорта имени Б.В. Волынова должен был вылететь рейс в Москву, однако он чрезвычайно задержался.

Самолет компании «Аэрофлот» планировался вылететь в 8.05, но объявили о задержке - до десяти часов вечера. При этом, рейса ждали 121 пассажир, включая одного ребенка.

Новокузнецкая транспортная прокуратура еще вчера организовала проверку по факту задержки самолета на 14 часов. Сегодня стало известно, что самолет все-таки улетел в пункт назначения только спустя целые сутки.