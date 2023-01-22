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НовостиПроисшествия22 января 2023 6:04

Мошенники с начала 2023 года обманули уже 101 кузбассовца

Общая сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Только за одну последнюю неделю жертвами аферистов стали 63 кузбассовца.

Только за одну последнюю неделю жертвами аферистов стали 63 кузбассовца.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кузбассовцы продолжают попадаться на удочку интернет-преступников. Жертвами интернет-аферистов с начала 2023 года стали уже 101 житель области. Причем 63 из ни были обмануты мошенниками только за последнюю неделю, отдав в совокупности почти 11,2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

В общей сложности причиненный кузбассовцам ущерб только за три недели января составил 18 миллионов 286 тысяч рублей.