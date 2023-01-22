Мошенники с начала 2023 года обманули уже 101 кузбассовца

Только за одну последнюю неделю жертвами аферистов стали 63 кузбассовца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кузбассовцы продолжают попадаться на удочку интернет-преступников. Жертвами интернет-аферистов с начала 2023 года стали уже 101 житель области. Причем 63 из ни были обмануты мошенниками только за последнюю неделю, отдав в совокупности почти 11,2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

В общей сложности причиненный кузбассовцам ущерб только за три недели января составил 18 миллионов 286 тысяч рублей.