Рабочая неделя в Кузбассе начнется с резкого потепления

После сорокаградусного мороза термометры покажут около - 10 и выше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозы, так некстати, выпавшие на выходные, привели к тому, что соцсети кузбассовцев заполонили фотографии уличных термометров с застывшими столбиками у отметок -40 градусов и ниже. Такие температуры отмечались по всему Кузбассу в ночь на воскресенье, 22 января, которая и стала самой холодной ночью в регионе с начала зимы.

Но хорошая новость: морозы не собираются задерживаться в Кузбассе. Уже в первый день новой рабочей недели, 23 января, на улице заметно потеплеет.

Так, по данным синоптиков Кемеровского гирометцентра, если в ночь на понедельник еще ожидается -20… -25, местами до — 27... -32 градусов, то днем уже будет -6...-11, местами до -16 градусов.

Вместе с теплым фронтом в Кузбасс придет и сильный южный ветер - 13-18 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Также ожидается снег, от небольшого до сильного, местами метели, на отдельных участках дорог — гололедица.