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НовостиОбщество23 января 2023 1:57

Глава Кемерова ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Анастасия СЕРГЕЕВА

Сегодня, 23 января, мэр Кемерова Дмитрий Анисимов ответит на вопросы горожан в прямом эфире радио «Маяк-Кузбасс» 102,3 FM. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Эфир будет посвящен теме реновации заискитимской части города и закрытию в связи с этим двух улиц с 24 января. Программа начнется в 18:05.

Чтобы задать вопрос мэру, нужно позвонить во время эфира по бесплатному номеру: 8 (800) 200-10-81. Кроме того, можно оставить свое сообщение комментариях в аккаунте главы города во «ВКонтакте» – там также будет доступна прямая трансляция эфира.