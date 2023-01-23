Глава Кемерова ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Сегодня, 23 января, мэр Кемерова Дмитрий Анисимов ответит на вопросы горожан в прямом эфире радио «Маяк-Кузбасс» 102,3 FM. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация г. Кемерово

Эфир будет посвящен теме реновации заискитимской части города и закрытию в связи с этим двух улиц с 24 января. Программа начнется в 18:05.

Чтобы задать вопрос мэру, нужно позвонить во время эфира по бесплатному номеру: 8 (800) 200-10-81. Кроме того, можно оставить свое сообщение комментариях в аккаунте главы города во «ВКонтакте» – там также будет доступна прямая трансляция эфира.