Россельхозбанк в 2022 году направил на поддержку малого и среднего бизнеса АПК более 276 млрд рублей

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

За 2022 год Россельхозбанк выдал предприятиям малого и среднего бизнеса кредитов на общую сумму 295,3 млрд руб., что на 21,7 млрд руб. (7,9%) больше, чем в прошлом году.

Более 90% от общего объема кредитования - 276,1 млрд руб. - было направлено на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в АПК. Это на 33,5 млрд руб. (13,8%) больше, чем в 2022 году. Больше всего средств получили аграрии, занимающимся растениеводством (59%) и животноводством, в том числе смешанным растениеводством-животноводством (19%). Сумма выданных кредитов составила 162,8 млрд руб. и 52,5 млрд рублей соответственно. Также значительная доля финансовой поддержки пришлась на заемщиков пищевой и перерабатывающей промышленности (7%). Объем кредитных средств составил 19,7 млрд рублей.

Для малого и среднего бизнеса в РСХБ предусмотрена программа льготного кредитования исполнителей СПК. Также Россельхозбанк предоставляет широкий спектр инвестиционных программ кредитования: на приобретения техники, оборудования, земельных участков, коммерческой недвижимости, молодняка сельскохозяйственных животных, коммерческую ипотеку.

– Принимая во внимание изменения и новые вызовы, с которыми бизнесу пришлось столкнуться за последний год, банк разработал льготные программы, направленные на поддержку и развитие деятельности МСП в сельском хозяйстве. В банке можно подобрать льготный кредит на пополнение оборотных средств, кредиты на сезонные работы, на развитие бизнеса и другие цели, связанные с непосредственной деятельностью компании как для ИП и КФХ, так и ООО, - отметил директор департамента малого и среднего бизнеса Россельхозбанка Алексей Истомин.

Партнерский материал.

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