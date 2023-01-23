В Кузбассе погиб снегоходчик

Трагедия произошла в Беловском районе Кемеровской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагический случай произошел в Беловском округе (районе), неподалеку от села Поморцево. Компания молодых мужчин отдыхала на природе, катаясь на снегоходах по полям.

Несмотря на то, что они не раз бывали в данной местности, один из них на полном ходу вылетел на обрывистый склон. Снегоход вместе с водителем сорвался вниз и утонул в глубоком снеге. Увы, при падении снегоходчик получил многочисленные травмы и погиб на месте. Найти и извлечь из снежной массы снегоход и погибшего человека удалось только сотрудникам МЧС.

Это, к сожалению, не первый несчастный случай со снегоходами в Кузбассе в новом году: 7 января на склоне горы в Поднебесных Зубьях погиб снегоходчик из Новосибирска: его завалило начавшейся лавиной.