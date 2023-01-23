Кузбассовцы смогут сообщать о наркопреступлениях через платформу «Кузбасс онлайн»

Цифровая платформа «Кузбасс Онлайн» была создана для открытого и прозрачного диалога горожан, властей и обслуживающих организаций. Фото: скриншот

Проект «Кузбасс онлайн» станет еще одним дополнительным инструментом для полицейских Кемеровской области для получения информации от жителей региона. Через него кузбассовцы смогут сообщать полицейским, например, о наркопреступлениях. Это стало возможным благодаря соглашению, которое в понедельник, 23 января, подписали начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадий Корниенко и директор Автономной некоммерческой организации «Развитие цифровой экономики Кузбасса» - разработчика платформы Ольга Шарафутдинова.

- Сотрудничество в цифровом формате способствует конструктивному взаимодействию с институтами гражданского общества, доверию и поддержке граждан, - подчеркнул Геннадий Корниенко. – Реакция органов внутренних дел на обращения граждан, поступившие посредством региональной цифровой платформы, позволит жителям Кемеровской области почувствовать уверенность в защите своих прав и законных интересов.

Добавим, что полиция Кузбасса стала первым федеральным ведомством, которое заключило подобное соглашение с организацией - разработчиком этого проекта. Цифровая платформа «Кузбасс Онлайн» была создана для открытого и прозрачного диалога горожан, властей и обслуживающих организаций. Ей активно пользуются власти региона: там собираются вопросы и ответы для прямых линий губернатора Сергея Цивилева, также кузбассовцы могут оставить там любую жалобу на действия или наоборот бездействие муниципальных властей.