Фото: администрация г. Кемерово

Сегодня ночью в Кемерове перекрыли улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина. Об этом сообщил мэр города.

Важные для города магистрали закрыли на год в связи с реновацией заискитимской части Кемерова. За этот период строителям предстоит реконструировать дороги и построить инженерные сети для нового микрорайона.

Ночью одновременно с выставлением ограждений рабочие демонтировали бетонные блоки между улицами Каменская и Шорникова и открыли сквозной проезд по Шорникова.

На пересечении улицы Мирной с Сибиряков-Гвардейцев были демонтированы рельсы, чтобы также организовать сквозной проезд.

Какие другие изменения произойдут в организации дорожного движения в связи с закрытием двух улиц, читайте в нашем материале.