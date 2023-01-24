В Кузбассе директора дома престарелых осудили за нарушения требований пожарной безопасности

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе суд признал директора центра по уходу за пожилыми людьми виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В декабре 2021 года в доме престарелых прошла проверка, в ходе которой обнаружились нарушения норм и правил пожарной безопасности. В частности, в здании не был оборудован второй эвакуационный выход на втором этаже. Руководство центра должно было устранить недостатки, но не сделало это. Более того, директор не приостановила работу дома престарелых даже после судебного решения о запрете эксплуатации здания.

В итоге на женщину завели уголовное дело. Пока шло расследование, директор устранила все нарушения пожарной безопасности.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа.