Кузбассовец поверил мошенникам и набрал кредитов на четыре миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной жертвой мошенников стал житель Беловского района Кузбасса. Ситуация развивалась уже классическим образом: мужчине поступил звонок – якобы от службы безопасности банка.

- Мошенники на ваше имя оформили кредит. Но вы не волнуйтесь: нужно только выполнить наши инструкции, мы вычислим преступников, а ваш долг спишем! - прозвучало в трубке.

Мужчина поверил незнакомцу и под его диктовку целых три дня переводил свои деньги на «безопасные» счета. Всего так ушло 310 тысяч рублей. Но, видя покладистость жертвы, мошенник еще и убедил его взять кредиты, в том числе под залог личной машины - Renault Sandero.

Пострадавший набрал в разных банках три кредита на сумму более 4 млн рублей. Взял бы и больше, но на четвертый день уже банки стали ему отказывать. Поняв, что ловить больше нечего, злоумышленник прекратил общение и выключил телефон. Только тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Увы, это уже не первый кузбассовец, которого убедили набрать кредитов под предлогом... что на него пытаются взять кредиты и нужно помочь вычислить жуликов. Ранее "КП" писал о преподавательнице из Осинников, которая набрала кредитов на 14,2 млн рублей. Ее мошенники терроризировали звонками на протяжении 39 дней.