В Кемерове спасли замерзающую в лесу семейную пару

В поисковых работах был задействован снегоход с санями. Фото: администрация г. Кемерово.

Спасатели вывели из леса семейную пару, заблудившуюся между жилым районом Пионер и микрорайоном РТС. Об инциденте рассказали в городской администрации.

Сигнал о потерявшихся в лесном массиве супругах поступил в Кемеровскую службу спасения ночью - в 00.38. Как оказалась, молодые люди отправились на природу сделать красивые фотографии, но, когда пришла пора возвращаться домой, они поняли, что заблудились. На их поиски выехал дежурный экипаж спасателей.

Семейную пару обнаружили сидящими на снегу. Пострадавших эвакуировали на санях до машины скорой помощи. Прогулка закончилась для кемеровчан госпитализацией - предварительно супругам был поставлен диагноз «обморожение I степени».

Спасатели напомнили, что в случае ЧП необходимо звонить по круглосуточным номерам телефонов: 112 или 77-05-05.