В Кузбассе при пожаре погибла женщина

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Гурьевске 67-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме, а ее сын выжил, но получил сильное отравление угарным газом. По факту трагедии СК РФ по Кемеровской области организовал доследственную проверку.

ЧП произошло 23 января около 19.00. Соседи, увидев дым, идущий от частного дома, вызывали спасателей. Сотрудники МЧС обнаружили в доме тело 67-летней женщины, а также ее 45-летнего сына в бессознательном состоянии. Мужчина был госпитализирован с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при топке камина.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.