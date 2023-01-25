Кувырки в снег закончились для двух кузбасских подростков переломами позвонков

Фото: минздрав Кузбасса.

В Кузбассе двое юношей получили серьезные переломы во время игр в снегу. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Похожие случаи произошли в двух разных территориях - Белове и Крапивинском – с разницей в неделю. Юноши ныряли в снег кувырком и сломали себе шейные позвонки. Обоих пострадавших экстренно вертолетом доставили в КОДКБ им. Ю.А. Атаманова.

Медики отмечают, что к счастью, спинной мозг у парней не был задет. В область перелома обоим пациентам вставили цервикальную пластину, вправили перелом-вывих и выполнили стабилизацию пористым NITI.

В обоих случаях удалось избежать осложнений.