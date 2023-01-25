Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем российского студенчества

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Днем студента. Текст обращения опубликован на сайте регионального правительства.

Фото: пресс-служба АПК

Глава региона отметил, что День российского студенчества это не только один из самых популярных и любимых праздников, но и памятная дата - она утверждена в честь основания МГУ им. М.В. Ломоносова, который стал первым классическим университетом в России.

По словам губернатора, в нашем регионе система высшего и среднего профессионального образования постоянно совершенствуется, ведется большая работа для поддержки и развития потенциала талантливой молодежи.

- Мы и далее будем развивать систему высшего и среднего профессионального образования, чтобы вы здесь, в Кузбассе, могли получить специальность по душе и найти себе достойную работу. Ведь именно вам предстоит строить будущее региона и всей России. Это ваши инициативы и творческие идеи будут способствовать движению вперед, - сказано в поздравлении.

Сергей Цивилев пожелал студентам, чтобы полученное образование сделало их уверенными, успешными и открыло путь в новую жизнь.