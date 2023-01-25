Глава Кемерова рассказал о работах на месте перекрытых улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина

Фото: администрация г. Кемерово

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о том, что сделано за первые сутки работ на месте перекрытых улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина.

На улице Сибиряков-Гвардейцев рабочие приступили к демонтажу трамвайных путей. На Гагарина идет опиловка и снос деревьев, также там установлены ограждения на повысительной насосной станции и принята разбивка теплотрассы от ПНС до Гагарина и между тепловыми камерами. Обе улицы продолжают очищать от снега. Одновременно ведутся работы по организации движения и установка дополнительных дорожных знаков. Кроме того, на улице Гвардейской огородили площадку стройгородка для укладки водопроводных сетей и канализации. Также были определены точки переключения на сетях водоснабжения и водоотведения.

Сегодня на пересечении улиц Гагарина и Соборной рабочие приступили к вскрытию асфальта. Здесь начнется строительство ливневой канализации.