РСХБ поможет улучшить бытовые условия сельских жителей Кузбасса

Фото: пресс-служба АО "Россельхозбанк".

Кузбасс активно решает задачи инновационного, технологического и социально-экономического развития, в том числе по газификации сельских территорий.

Ремонт жилья в сельской местности, его благоустройство, подведение коммуникаций - всегда дело хлопотное и затратное. РСХБ предлагает воспользоваться потребительским кредитом на благоустройство домовладений по льготной процентной ставке. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на льготных условиях в Россельхозбанке можно взять не только сельскую ипотеку, но и потребительский кредит на благоустройство для жителей села. Кредит целевой. Его можно получить на приобретение и монтаж оборудования для установки централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, в газифицированных районах - газоснабжения, а также ремонт жилых помещений, в том числе установку окон и дверей.

На проведение работ по благоустройству жители сельских территорий Кузбасса могут взять в Россельхозбанке до 500 тысяч рублей сроком до 5 лет. Процентная ставка составит от 3,25% годовых в рублях при условии личного страхования заемщика, без страхования ставка составит 5% годовых в рублях. Возраст заемщика: от 23 до 65 лет.

- Как и все целевые кредиты в рамках госпрограмм, потребительский кредит для жителей сельских территорий имеет ряд обязательных требований: работы по благоустройству должны осуществляться подрядной организацией, с которой у заемщика после предварительного одобрения заявки должен быть заключен договор - кредитные средства за выполнение работ направляются на счет подрядной организации. Кроме того, факт приобретения и монтажа оборудования обязательно должен своевременно подтверждаться документально актом приема-передачи товаров или актом выполненных работ. При этом с января 2023 года клиентам предоставлена возможность использования части кредита (до 40% включительно) на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда), - прокомментировал и.о. директора регионального филиала Россельхозбанка Сергей Баженов.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, по телефону 8 (800) 100-0-100, а также в офисах Россельхозбанка на территории Кузбасса.