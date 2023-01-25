Мобильная и интернет-связь от МегаФона в южных моногородах Кузбасса стала стабильнее

Оператор связи в 20 раз увеличил ресурсы сети в южных моногородах Кузбасса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оператор запустил резервную линию передачи данных протяженностью 40 км на юге области. Канал обеспечивает надежность и высокие скорости в интернете для активных онлайн-пользователей в Осинниках, Калтане и близлежащих малых населенных пунктах.

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) проходит через подземные коммуникации вблизи городских и сельских поселений в периметре Осинники-Кузедеево. Совокупно здесь проживают порядка 95 тысяч человек. Действующие базовые станции оператора теперь дополнительно «запитаны» через широкополосный кабель и способны на максимальные показатели скорости сети. Кроме того, канал связи работает и как резерв в случае инцидентов на телеком-инфраструктуре. Он будет принимать на себя основную нагрузку, равномерно перераспределять трафик, чтобы абоненты пользовались мобильным интернетом и голосовыми вызовами в привычном режиме.

- Фактически мы обеспечили южные районы Кузбасса стратегическим ресурсом мобильного и проводного интернета, плюс создали большой запас мощности сети для будущего развития технологий в Калтане, Осинниках, Кузедеево, Малиновке. Это продиктовано растущим объемом передачи данных у жителей, а также телеком-задачами локального бизнеса и госсектора. Технологически сеть здесь готова для высокой пользовательской активности и для реализации цифровых проектов на предприятиях моногородов, – комментирует директора МегаФона в Кемеровской области Александр Малов.

По данным обезличенной статистики МегаФона, в 2022 году в Осинниках и Калтане мобильный трафик жителей увеличился на 109% и 83% соответственно. В среднем за месяц один абонент в этих городах скачивает в сети 17,7 гигабайтов – лишь на 14% меньше, чем одном из главных цифровых городов Кузбасса – Новокузнецке.