Минстрой показал, как будет выглядеть территория заискитимской части Кемерова после реновации

Фото: Минстрой Кузбасса.

В Кемерове начались работы по реновации частного сектора на территории Центрального района. Министерство строительства показало, как будет выглядеть заискитимская часть города через 10 лет.

В ведомстве напомнили, что площадь комплексных преобразований составит 540 гектаров - это один из крупнейших проектов комплексного развития даже по российским меркам. На месте частного сектора появится 10 микрорайонов, в которых будут жить 120 тысяч человек. В границы нового района войдет пойменная территория реки Искитимки - протяженный зеленый пояс будет вписан в городскую среду. Первые дома на участке построят уже к концу 2024 года.

Фото: Минстрой Кузбасса.

Фото: Минстрой Кузбасса.

Сейчас подрядчик готовится к вскрытию асфальта, чтобы приступить к прокладке инженерных сетей - водопроводных, канализационных сетей и дорог. За год строителям предстоит также реконструировать проезжую часть, в том числе обновить трамвайную инфраструктуру.

- Работы начаты в зимний период, поскольку коротким сибирским летом невозможно выполнить весь объем планируемых работ: предстоит вскрыть километры асфальта, проложить десятки километров коммуникаций и завершить до холодов 2024 года все работы с асфальтобетоном, - пояснили в министерстве строительства.