У жителя Кузбасса арестовали долю в квартире из-за долга по алиментам

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Судебные приставы арестовали у жителя Анжеро-Судженска долю в квартире из-за долга по алиментам. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области - Кузбассу.

Мужчина должен был выплачивать деньги на содержание дочери и сына, однако свои обязательства исполнял нерегулярно. В итоге у жителя Анжеро-Судженска накопилась задолженность более 400 тысяч рублей. Он не оплатил ее в установленный срок и тогда судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания средства мужчины в банке и его заработную плату, а также ограничили ему выезд за границу.

Кроме того, приставы выяснили, что у должника помимо основного жилья в собственности есть доля в квартире стоимостью 300 тысяч рублей. Она была арестована. Теперь у мужчины есть 10 дней для оплаты долга, иначе доля в квартире будет передана на продажу.