В ГИБДД призвали кузбассовцев отказаться от дальних поездок

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Госавтоинспекция Кузбасса предупредила об ухудшении погодных условий и призвала автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте.

Кузбасс накрыли сильные снегопады и метели. Из-за этого на дорогах возможны снежные заносы, ухудшение видимости, гололедица. Госавтоинспекция Кузбасса рекомендовала водителям отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться услугами общественного транспорта и такси. Особенно опасно при таких сложных дорожных условиях отправляться в дальние поездки.

- Сложные погодные условия добавляют риск создания аварийных ситуаций на дороге, а значит водителям и пешеходам необходимо предпринимать дополнительные меры предосторожности, - отметили в ГИБДД.

Водителям посоветовали двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию и боковой интервал. Пешеходам нудно внимательно оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - по мобильному телефону следует набирать номер 112. Также за помощью можно обращаться по телефону ГИБДД в Кемерове 8(3842)718-518.