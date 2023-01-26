Жителя Кузбасса оштрафовали за курение в самолете

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Кемеровской области оштрафовали за курение на борту воздушного судна. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошел в самолете, который летел из Хабаровска в Новосибирск. 22-летний кузбассовец во время полета не смог удержаться и покурил в туалете. Это заметили проводники и сообщили о произошедшем в транспортную полицию. В аэропорту на мужчину составили протокол об административном нарушении, и в итоге горожанин был оштрафован.

В транспортной полиции напомнили, что курение на борту воздушного судна запрещено в целях обеспечения безопасности полетов. В случае нарушения правил авиакомпания может отказать пассажиру в перелете и обязать его возместить убытки.