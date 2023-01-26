Владимир Путин поздравил кузбассовцев с 80-летием образования области

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Сергея Цивилева и жителей региона с 80-летием образования Кемеровской области. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте регионального правительства.

В послании глава государства отметил, что история Кузбасса создавалась многими поколениями рудознатцев, горняков, металлургов, строителей и рабочих. Они осваивали территории и месторождения полезных ископаемых, строили новые города и поселки.

Президент подчеркнул, что жителей Кузбасса отличает сибирский характер, упорство, широта души, щедрость и гостеприимство, мужество и отвага. Сегодня воины из нашего региона, как и в годы Великой Отечественной войны, героически защищают Родину.

Владимир Путин отметил, что Кузбасс наращивает свой значимый промышленный, научный, технологический потенциал и считается одним из крупнейших индустриальных центров страны. Также в регионе реализуются инициативы в области образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства.

- Желаю вам успехов - на благо Кемеровской области и всей России, - сказано в тексте.