В Кемерове врачи удалили из почки пациентки крупный камень, сохранив орган

Врачи-урологи Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского провели сложную операцию женщине с мочекаменной болезнью. Медики не только удалили из почки пациентки крупный камень, но сумели сохранить орган.

Фото: минздрав Кузбасса.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, у жительницы Березовского два года назад была диагностирована мочекаменная болезнь. Когда женщина уже не смогла терпеть боль в области поясницы, она обратилась за медицинской помощью. Пациентку госпитализировали в урологическое отделение №2. С использованием видеоэндоскопической техники врачи разрушили и удалили коралловидный камень размером 4,5 см через один небольшой прокол в поясничной области. Несмотря на сопутствующие заболевание у женщины – ожирение третьей степени – операция прошла успешно.

- Нам удалось удалить образование щадящим способом и сохранить орган пожилой пациентке. Восстановительный период протекает без осложнений, пациентка готовится к выписке, — отметил заведующий урологическим отделением №2 Дмитрий Валерьевич Троегубов.

По словам доктора, использование малоинвазивной хирургии позволяет значительно сократить период реабилитации и скорее вернуть пациентов к качественной жизни.