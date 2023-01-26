В Новокузнецке продолжается обновление общественного электротранспорта

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Четыре трамвайных вагона из партии 2023 года поступили в январе в южную столицу Кузбасса в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Все они произведены за счет средств федерального бюджета на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. При этом специалисты предприятия произвели сборку машин с опережением графика более чем на полгода.

Последний вагон из партии 2023 года, как уточнил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале, в ближайшее время пройдет пуско-наладочные работы, процедуру постановки на учет и будет готов к выходу на линию.

Трамваи имеют низкопольную среднюю площадку, систему климат-контроля, USB порты для зарядки гаджетов, медиакомплексы и прочее дополнительное оборудование для комфорта и удобства пассажиров.

Напомним, что согласно условиям федерального проекта в январе также ожидается отгрузка в Новокузнецк первой партии троллейбусов. А с началом весенних оттепелей в городе начнутся работы по ремонту инфраструктурных объектов общественного электротранспорта. На 2023 год запланирована реконструкция четырех объектов.

К примеру, за счет средств федерального бюджета в рамках проекта «Чистый воздух» обновят разворотное кольцо для трамваев на привокзальной площади на проспекте Курако. К слову, объект «Привокзальная площадь» в этом году стоит и в городском плане на благоустройство. В прошлом году эта территория стала победителем в онлайн голосовании нацпроекта «Жильё и городская среда».

Всего за время участия южной столицы Кузбасса в федеральном проекте с 2019 по 2023 год в городские трамвайные депо поступило 32 новых вагона. Парк за этот период обновился на 45%.