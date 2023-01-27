В Кузбассе создадут собственную кинокомпанию

На встрече с предпринимателями. Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе будет создана собственная кинокомпания. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с предпринимателями «Открытый диалог».

На мероприятии обсуждались приоритеты работы, новые меры поддержки для малого бизнеса, внедрение импортозамещающих технологий. Одной из тем также стало развитие креативного сегмента экономики региона и создание в регионе собственной кинокомпании, которая будет выпускать художественные фильмы. Глава региона пообещал оказать поддержку недавно созданному комитету по кинематографии, который возглавил кемеровский режиссер Евгений Принцев.

Киностудия уже получила от главы региона первый заказ — создание полнометражной ленты о Николае Масалове и его подвиге.