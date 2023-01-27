В Кузбассе стартовало голосование за выбор названия и оформления нового моста через Томь

Во время прямой линии. Фото: пресс-службе АПК.

В Кузбассе началось голосование за выбор названия и оформления нового моста через Томь. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в ходе прямой линии в социальных сетях.

Кузбассовцам предлагается придумать название для нового моста через Томь, который возводят в рамках строительства Северо-западного обхода Кемерова. Также можно предложить варианты оформления конструкции — цвет, подсветка и пр.

Голосование будет проходить на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Там можно как предложить свой вариант, так и проголосовать за понравившийся. Победители будут определены 23 февраля.

За время прямой линии поступили первые варианты названия моста, среди которых были «Народный мост», «Кузбасский мост», «Северный мост», «Мост Победы» и «Мост Масалова».

Напомним, что обход Кемерова входит в программу социально-экономического развития Кузбасса. Проект предусматривает строительство дороги и 12-ти мостовых сооружений, в том числе моста через реку Томь. Планируется, что движение по обходу будет запушено 1 августа 2024 года.