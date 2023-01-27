В Кузбассе пропал 26-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В кузбасском городе Тайга пропал без вести 26-летний Евгений Александрович Саяпин. Поисками мужчины занимается отряд «Лиза Алерт Кузбасс».

В ориентировке, опубликованной в соцсетях, сказано, что местонахождение молодого человека неизвестно с 24 января. Отмечается, что Евгений Саяпин может находиться в любом городе.

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Молодой человек был одет в коричневый камуфляжный костюм, светло-коричневые ботинки.

Также сказано, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.