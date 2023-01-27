Участок трассы в Кузбассе перекрыли из-за массового ДТП

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе перекрыто движение автомобилей на участке трассы Кемерово - Новокузнецк в связи с авариями. Об этом предупредили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сегодня около 10.00 на территории Ленинск-Кузнецкого округа друг за другом произошло сразу несколько ДТП. По предварительным данным, на 61 км дороги Кемерово - Новокузнецк столкнулись восемь автомобилей. Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Однако из-за аварии было перекрыто движение по участку от Ленинска-Кузнецкого в сторону Кемерова до 50 км (3 участок автомагистрали до развязки на Панфилово).

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники госавтоинспекции. Они обеспечивают безопасность, регулируют движение транспорта и организовывают объезд по дороге Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. Заторов на трассе нет.

В полиции Кузбасса напомнили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Водителям рекомендовано двигаться с максимально низкой скоростью, увеличив при этом дистанцию и боковой интервал. В случае ЧП необходимо звонить в дежурную часть ГУ МВД России по Кемеровской области по телефону: 8-(3842)-718-518 или на телефон 02 (102 - с мобильного).