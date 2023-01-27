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НовостиПроисшествия27 января 2023 5:22

В Кемерове столкнулись два пассажирских автобуса

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кемерове произошло ДТП с участием двух автобусов с пассажирами. О происшествии рассказали очевидцы.

Авария случилась на проспекте Ленина в районе дома № 70. По словам горожан, водитель автобуса № 91 не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в автобус № 100, который ехал впереди его.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кемерово

Фото: телеграм-канал Инцидент Кемерово

- Метров пять катились по льду, - написал очевидец.

На кадрах с места аварии видно, что в результате столкновения у автобуса № 91 пострадало лобовое стекло.

В ГИБДД по Кемерову корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что сигнал о столкновении двух автобусов в дежурную группу не поступал. Оба транспортных средства принадлежат одной компании, и так как в ДТП никто не пострадал, водители разъехались самостоятельно.