В Кемерове столкнулись два пассажирских автобуса

В Кемерове произошло ДТП с участием двух автобусов с пассажирами. О происшествии рассказали очевидцы.

Авария случилась на проспекте Ленина в районе дома № 70. По словам горожан, водитель автобуса № 91 не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в автобус № 100, который ехал впереди его.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кемерово

- Метров пять катились по льду, - написал очевидец.

На кадрах с места аварии видно, что в результате столкновения у автобуса № 91 пострадало лобовое стекло.

В ГИБДД по Кемерову корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что сигнал о столкновении двух автобусов в дежурную группу не поступал. Оба транспортных средства принадлежат одной компании, и так как в ДТП никто не пострадал, водители разъехались самостоятельно.