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НовостиОбщество27 января 2023 5:41

В Кемеровском районе отменили карантин по бешенству

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемеровском районе отменили карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

В документе сказано, что ограничительные мероприятия по бешенству на территории Берегового обхода отменены в связи ликвидацией очага заболевания.

Напомним, что карантин был введен на данной территории в конце ноября 2022 года. На всем участке Берегового обхода была запрещена охота, также там отлавливали бродячих животных, чтобы предотвратить распространение болезни.