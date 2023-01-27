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В Кемеровском районе отменили карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

В документе сказано, что ограничительные мероприятия по бешенству на территории Берегового обхода отменены в связи ликвидацией очага заболевания.

Напомним, что карантин был введен на данной территории в конце ноября 2022 года. На всем участке Берегового обхода была запрещена охота, также там отлавливали бродячих животных, чтобы предотвратить распространение болезни.