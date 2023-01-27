Кузбасские врачи спасли жизнь пациенту, сформировав ему новый орган

Фото: телеграм-канал ККБСМП Подгорбунского.

Врачи-урологи ККБСМП Подгорбунского провели сложнейшую операцию и спасли жизнь пациенту с полным поражением мочевого пузыря. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

У пожилого пациента был диагностирован рак мочевого пузыря. Раньше орган удалили бы открытым доступом и вывели мочеточники на переднюю брюшную стенку. Качество жизни пациента из-за этого значительно бы снизилось.

Сейчас врачи-урологи выполнили операцию малоинвазивным способом: через небольшие проколы в передней брюшной стенке они удалили мочевой пузырь и сформировали новый. Операция длилась семь часов.

- Новый орган был сформирован из тканей тонкой кишки. Малоинвазивная технология позволила восстановить естественную проходимость мочевых путей, - рассказал заведующий урологическим отделением № 1 Евгений Волокитин.