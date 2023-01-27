Стало известно расписание зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе

Фото: оргкомитет Международных игр «Дети Азии» в Кузбассе.

Опубликовано расписание II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта.

Юные спортсмены начнут прибывать в регион 22 февраля. На следующий день начнутся официальные тренировки, а уже 24 февраля будет дан старт первым соревнованиям. Церемония открытия Игр состоится в ледовом дворце «Кузбасс» 25 февраля.

Соревнования будут проходить в четырех муниципалитетах. В Кемерове будут разыграны медали в дисциплинах «лыжные гонки», «конькобежный спорт и «керлинг». Новокузнецк примет турниры по хоккею и фигурному катанию, в Междуреченске пройдут соревнования по горнолыжному спорту и прыжках на лыжах с трамплина, в Таштагольском районе – по сноуборду, фристайлу, а также волейболу на снегу.

Вход на все состязания будет свободным, за исключением церемонии открытия и закрытия (она состоится 4 марта) – туда понадобятся билеты.