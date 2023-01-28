В Кузбассе состоялась премьера фильма «Алексей Леонов. Космос внутри»

Фото: пресс-служба АПК

Первыми в России фильм о знаменитом земляке-космонавте, дважды Герое Советского Союза, посмотрели школьники северной агломерации региона.

Почетными гостями на мероприятии, прошедшем в Кемерове, стали дочь Алексея Архиповича Оксана, режиссер картины Татьяна Огородникова и художественный руководитель московского театра имени Олега Табакова, экс-новокузнечанин Владимир Машков, лично знавший космонавта.

Кузбасский краеведческий музей устроил экспозицию с личными вещами земляка на премьере киноленты.

Фильм создан на основе рассказов космонавта своей дочери.

- Это очень справедливо и правильно, что уникальный фильм, который потом покажут во всей стране и мире, первыми увидят земляки прославленного летчика-космонавта Леонова. Алексей Архипович очень любил Кузбасс, гордился своей малой родиной, часто приезжал сюда. Мы тоже гордимся своим великим земляком, который внес неоценимый вклад в освоение космоса, стал одним из победителей в космической гонке между США и СССР. Рискуя жизнью, первым в мире вышел в открытый космос, - отметил также побывавший на премьере губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По распоряжению главы региона фильм будет транслироваться на местных телеканалах, также ссылка на него будет доступна в социальных сетях. Демонстрацию и обсуждение картины организуют во всех образовательных учреждениях региона на уроках «Разговор о важном».