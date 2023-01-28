Житель Кузбасса нашел банковскую карту и устроил застолье за чужой счет

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Теперь ему грозит до шести лет реального лишения свободы.

Проживающий в Полысаеве 32-летний гражданин нашел мобильный телефон с дополнительным бонусом - в чехле гаджета находилась банковская карта. В полицию он обращаться не стал, а снял с карты более семидесяти тысяч рублей. После чего снял квартиру в соседнем Ленинске-Кузнецком, купил алкогольные напитки, сигареты и пригласил друзей на застолье.

Тем временем, получив заявление о краже денег с банковского счета от пострадавшего, полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали похитителя. Теперь, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, фигурант в качестве максимального наказания может получить до шести лет, дело направлено уже на рассмотрение в суд.