Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Кузбассе на 28 января: плюс 32 заболевших

В регионе вновь отмечается небольшое увеличение числа инфицированных.

По состоянию на утро, 28 января, всего в Кузбассе выявлено 213740 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 32 выявленных зараженных. Это на три случая больше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписано за последние сутки 5 человек, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 210572 пациента.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжает получать 294 кузбассовца.

Скончался за прошедшие сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии выросло до 2 874.