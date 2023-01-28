Фото: Артем КИЛЬКИН
Коронавирус в Кузбассе на 28 января: плюс 32 заболевших
В регионе вновь отмечается небольшое увеличение числа инфицированных.
По состоянию на утро, 28 января, всего в Кузбассе выявлено 213740 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 32 выявленных зараженных. Это на три случая больше, чем день назад.
Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Выписано за последние сутки 5 человек, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 210572 пациента.
Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжает получать 294 кузбассовца.
Скончался за прошедшие сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии выросло до 2 874.