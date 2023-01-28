Жительница Кузбасса перевела мошенникам миллион

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Она мечтала зарабатывать на бирже до 15 тысяч рублей в день.

47-летняя междуреченка увидела в интернете заманчивую рекламу, обещавшую хорошую прибыль, прошла по ссылке и оставила заявку. Ей позвонила незнакомка, представившаяся оператором биржи инвестиций, порекомендовала установить специальное приложение для взноса платежей и отслеживания прибыли, а также объяснила, что дивиденды будут значительно выше, если она внесет большую сумму. Поверив обещаниям и не попытавшись перепроверить информацию о якобы интересном инвестиционном проекте, горожанка оформила в банке кредит на сумму в миллион рублей и под диктовку перевела деньги на указанные счета. Но в итоге ни вложенные средства, ни прибыль ей вернуть себе не удалось.

Сейчас сотрудники полиции, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, проводят мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если лжесотрудницу биржи найдут, то ей будет грозить наказание до 10 лет лишения свободы.