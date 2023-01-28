В Кузбассе начали открываться отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»

Фото: пресс-служба АПК

Старт марафону открытий в лицее №15 города Березовского дал глава региона Сергей Цивилев.

- Все, что мы делаем сегодня, направлено на укрепление возможностей нашей молодежи, в скором времени от нее будет зависеть развитие страны и региона. Сегодня нам важно слышать и общаться с молодым поколением, прививать правильные ориентиры. Благодаря «Движению Первых» будут услышаны предложения каждого молодого человека вне зависимости от того, где он проживает - в городе или селе, - подчеркнул губернатор.

Напомним, что Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» было образовано по распоряжению Президента РФ Владимира Путина в июле прошлого года, учредительное собрание организации прошло в знаменитом лагере «Артек», а в декабре состоялся первый съезд. Главные цели - воспитание, организация досуга подростков и формирование мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей».

Как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, к концу марта отделения организации будут работать уже во всех муниципалитетах региона.