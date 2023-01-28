В кузбасском городе после капремонта открыли спортивную школу

Фото: пресс-служба АПК

В обновленном здании почти восемьсот юных спортсменов будут заниматься лыжными гонками, киокусинкай карате, спортивным туризмом, горными лыжами и баскетболом.

Спортивная школа имени Бориса Непомнящего была основана в Гурьевске в 1968 году. Глобальную модернизацию объекта провели впервые благодаря региональным госпрограммам «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» и «Физическая культура и спорт КуZбасса». Всего на капремонт потратили сто миллионов рублей.

- Это знаковое событие для всех жителей Гурьевска, любящих спорт, в первую очередь для детей и молодежи. Открытие спортшколы даст очередной виток развитию секций в городе. Важно заложить надежную основу качественного образования, в том числе спортивного, и позаботиться о здоровье будущего поколения и реализации способностей молодежи, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За 55 лет выпускниками спортшколы стало немало талантливых спортсменов. Пожалуй, самая известная - мастер спорта международного класса по биатлону, неоднократный победитель Всемирной зимней универсиады, победитель этапа Кубка мира, многократная чемпионка Европы и участница XXII зимних Олимпийских игр в Пекине Евгения Буртасова-Павлова.

Уже в марте состоятся состязания по лыжным гонкам памяти Бориса Непомнящего.