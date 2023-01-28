Глава Кемерова отчитался о ходе текущих работ по комплексному развитию территории

Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

Они не прекращаются и в формально выходные дни.

Так, в субботу, 28 января, на участке от улицы Мирной до улицы Терешковой продолжается демонтаж трамвайных путей с помощью гидромолотов. От улицы Соборной в сторону Пионерского бульвара тоже идет разбор трамвайных путей, а кроме того - опиловка деревьев. Также рабочие устанавливают ограждение в строительном городке и вывозят гаражи в границах коридора для строительства продолжения улицы Соборной до микрорайона ФПК. На пересечении с Пионерским бульваром продолжается спил деревьев и очистка от снега.

- На участке от моста через Искитимку вскрываем грунт под строительство ливневой канализации и прокладку тепломагистрали, - сообщил глава города в своем телеграм-канале.

Напомним, что масштабные работы в заискитимской части областного центра начались в нынешний вторник.