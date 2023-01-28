Кузбассовцев приглашают задать вопросы региональным чиновникам

Фото: пресс-служба АПК

По телефонам прямой линии можно будет переговорить:

30 января - с Сергеем Викторовичем Рубаном, министром транспорта Кузбасса. Тел. 8 (3842) 75-81-35 (с 15:00 до 17:00).

31 января - с Ириной Викторовной Гайденко, начальником государственной жилищной инспекции Кузбасса. Тел. 8 (3842) 36-33-46 (с 15:00 до 17:00).

1 февраля - с Еленой Анатольевной Ворониной, заместителем председателя Правительства Кузбасса по вопросам социального развития. Тел. 8 (3842) 36-84-88 (с 15:00 до 16:00) и с Ириной Александровной Печеркиной, министром строительства Кузбасса. Тел. 8 (3842) 58-55-45 (с 15:00 до 17:00).

2 февраля - с Антоном Александровичем Пятовским, заместителем председателя Правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики. Тел. 8 (3842) 58-51-71 (с 15:00 до 16:00) и с Валентиной Дмитриевной Богатенко, уполномоченной по правам ребенка в Кузбассе. Тел. 8 (3842) 34-95-96 (с 15:00 до 17:00).

3 февраля - с Юрием Витальевичем Перфильевым, начальником управления губернатора Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса. Тел. 8 (3842) 36-33-65 (с 15:00 до 17:00).