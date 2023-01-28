Кузбассовцы могут получить по миллиону рублей на запуск стартапов

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Для этого нужно быть студентом или аспирантом и придумать проект, основанный на собственных научно-технических и научно-технологических исследованиях и имеющий коммерческую ценность.

Фонд содействия инновациям объявил о начале первой в этом году волны конкурса «Студенческий стартап». Будут рассматриваться проекты тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Подать заявку можно до 3 апреля на сайте https://fasie.ru/studstartup/.

Победители получат по миллиону рублей на реализацию технологического (или креативного) проекта.

- Программа «Студенческий стартап» заработала в России в 2022 году, по итогам конкурсных отборов прошлого года в числе победителей оказались шесть кузбасских студенческих проектов из трех региональных вузов. Это разработки в сферах медицины, IT, металлургии, приборостроения и креативных индустрий. Благодаря этим ребятам будет развиваться и Кузбасс, и Россия, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.

В 2022 году был выделен 1 миллиард рублей для тысячи лучших проектов. В этом году Фонд окажет поддержку уже 1,5 тысячам стартапов в России.