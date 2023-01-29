Госавтоинспекция напомнила кемеровчанам о новой схеме движения на оживленном перекрестке

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Кемеровская Госавтоинспекция напомнила водителям о новой схеме движения на перекрестке проспект Ленина – улица Пролетарская – улица Дзержинского.

Накануне на этом участке была изменена организация дорожного движения. Так, специалисты увеличили время для левого поворота с проспекта Ленина на улицу Пролетарскую. При этом, для транспорта со встречного направления горит красный свет.

Кроме того, при движении по проспекту Ленина со стороны вокзала запретили поворот налево на улицу Дзержинского (для всего транспорта, кроме автобусов). На данном участке установлен соответствующий дорожный знак. Повернуть налево или развернуться можно перекрестком выше – на пересечении проспекта Ленина с улицей 50 лет Октября.

В Госавтоинспекции напомнили, что за нарушения правил поворота налево или разворота предусмотрены штрафы от 1000 до 1500 рублей.

- Запрет левого поворота на улицу Дзержинского введен неслучайно. Данная мера необходима для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения. Призываем автолюбителей не подвергать себя штрафам и осуществлять движение с учетом данной информации, - сказал заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.