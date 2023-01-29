Студент из Кузбасса хотел приобрести смартфон, но стал жертвой мошенника

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

16-летний учащийся одного из колледжей Анжеро-Судженска лишился 22 тысяч рублей при попытке купить модный гаджет. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Молодой человек нашел в интернете объявление о продаже смартфона за 22 тысячи рублей и решил приобрести товар. Продавец потребовал стопроцентную предоплату, после которой обещал отправить телефон. Студент перевел деньги, однако гаджет так и не получил. Более того, вскоре объявление о продаже смартфона исчезло с сайта, а продавец перестал выходить на связь. Молодой человек обратился в полицию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают афериста. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.