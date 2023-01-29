Глава Кемерова рассказал о ходе работ по комплексному развитию территории

Фото: администрация г. Кемерово

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о ходе работ на месте перекрытых улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина.

На улице Сибиряков-Гвардейцев специалисты продолжают демонтировать трамвайные пути. Работы ведутся на участках от Тухачевского до Терешковой и от Соборной до Пионерского бульвара. Также от Искитимской набережной в сторону улицы Соборной идет демонтаж покрытия – в последующем здесь проложат сети ливневой канализации и теплоснабжения. Кроме того, рабочие ведут шурфление сети электроснабжения, чтобы определить место и глубину залегания для последующего ее выноса от прохождения трассы водоснабжения.

Фото: администрация г. Кемерово

На участке улицы Гагарина от Мирной до Терешковой разрабатывают грунт, от улицы Соборной в сторону Кавалерийской - снимают асфальт. Все это делается для прокладки ливневой канализации. Кроме того, на участке от Новосибирской улицы до улицы Мызо продолжается демонтаж домов, попадающих в границы прохождения дороги.

На улицы Соборной проводятся работы по очистке снега и опиливанию кустарников, попадающих в границы работ.

Напомним, что перекрытие улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина связано с началом реновации заискитимской части города. За год строителям предстоит проложить 4,5 км тепломагистралей, более 4 км водопроводов, 5,5 км сетей водоотведения, 4,5 км электрических кабельных линий, 7 км ливневок с очистными сооружениями, а также построить пять распределительных пунктов электроснабжения. Кроме того, на участке будут реконструированы дороги и трамвайная инфраструктура.